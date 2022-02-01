СК РФ показал видео с поджогом квартиры в Москве

Пресс-служба главного Следственного управления СК РФ по Москве опубликовала видео поджога квартиры на улице Дорожная в районе Чертаново.

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На кадрах видно, как мужчина вышел из лифта, подошел к двери квартиры, сложил около нее личные вещи бывшей сожительницы, облил воспламеняющейся жидкостью и поджег, после чего спешно ретировался из подъезда.

В результате возгорания пострадали два молодых человека, их госпитализировали в больницу с ожогами различной степени тяжести. В квартире находились еще один парень и девушка, они от медицинской помощи отказались.

Следствие установило, что поджигателем стал ранее неоднократно судимый 42-летний мужчина. На допросе в отделе полиции он признался в содеянном.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед районным судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

По данным СМИ, задержанный угрожал своей бывшей сожительнице поджогом дома, если женщина не начнет вовремя возвращаться домой.