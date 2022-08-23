«Никакого прощения». Лавров назвал убийство Дугиной варварским преступлением

Варварским преступлением, которому нет прощения, назвал убийство политолога Дарьи Дугиной министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его выступление опубликовал телеканал «Звезда».

«Считаю, что это варварское преступление, которому нет никакого прощения. <…> Расследование, надеюсь, будет быстро завершено и по итогам этого расследования, конечно, организаторам, заказчикам, исполнителям не может быть никакой пощады», — сказал министр.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа, когда возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Ее машину заминировали и привели взрывное устройство в действие, когда она ехала по Можайскому шоссе. Следователи возбудили дело об убийстве общеопасным способом и раскрыли по горячим следам. Исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк.

Дарья Дугина поддерживала ДНР и ЛНР, приезжала в республики. Ее вместе с отцом, философом Александром Дугиным включили в британский санкционный список. Церемония прощания прошла в телецентре «Останкино».