Адвокат ректора Шанинки заявил, что Зуев не знаком с Раковой

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев не знаком с основной фигуранткой дела, бывшей замглавой Минпросвещения России Мариной Раковой, рассказал адвокат Зуева Сергей Севрук.

«Он не знает Ракову. В его телефоне нет ее контактов», — сказал Севрук в комментарии газете «Известия».

В среду, 13 октября, Тверской районный суд Москвы отправил Зуева под домашний арест на два месяца — до 7 декабря. Суд отклонил ходатайство следствия о заключении ректора Шанинки под стражу.

Во вторник, 12 октября, стало известно о задержании ректора Шанинки Сергея Зуева по подозрению в мошенничестве в рамках уголовного дела экс-замруководителя Минпросвещения России Марины Раковой.

Зуева подозревают в хищении свыше 21 миллиона рублей в рамках реализации федерального проекта «Учитель года». Средства принадлежали ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

Саму Марину Ракову, которая ранее занимала должность вице-президента Сбербанка, подозревают в хищении свыше 50 миллионов рублей. По версии следователей, эти деньги она похитила во время реализации госконтрактов в сфере образования. Суд арестовал Ракову до 6 декабря, свою вину она отрицает. По словам Раковой, к хищению она не имеет никакого отношения.