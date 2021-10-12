Ректора Шанинки задержали в рамках дела Марины Раковой

Ректора Шанинки Сергея Зуева задержали по подозрению в мошенничестве в рамках уголовного дела экс-замруководителя Минпросвещения России Марины Раковой. Он допрошен в качестве подозреваемого в хищении более 21 миллиона рублей, сообщило издание «МВД Медиа».

Полицейские задержали ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева. Его уже допросили в качестве подозреваемого в хищении денежных средств на сумму более 21 миллиона рублей, которые принадлежали ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

«В ближайшее время следователь обратится в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения», — сообщается на сайте ведомственного издания.

Ход расследования уголовного дела держит на контроле руководство Следственного департамента МВД России.

Марину Ракову, занимавшую должность вице-президента Сбербанка, подозревают в хищении более 50 миллионов рублей. Следователи считают, что она похитила эти деньги во время реализации госконтрактов в сфере образования.