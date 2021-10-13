Ректора Шанинки Зуева отправили под домашний арест по делу Раковой

Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву выбрали меру пресечения. Фигуранта дела бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой отправили под домашний арест на два месяца.

Решение вынес Тверской районный суд Москвы, сообщили в его пресс-службе. Под домашним арестом Зуев пробудет до 7 декабря.

Ходатайство следствия о заключении ректора Шанинки под стражу суд отклонил.

Сергея Зуева подозревают в хищении более 21 миллиона рублей в рамках реализации федерального проекта «Учитель года». Средства принадлежали ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

О задержании Зуева стало известно 12 октября.

Занимавшую должность вице-президента Сбербанка Марину Ракову подозревают в хищении более 50 миллионов рублей. По версии следователей, деньги она похитила при реализации госконтрактов в сфере образования.

Марину Ракову, занимавшую должность вице-президента Сбербанка, подозревают в хищении более 50 миллионов рублей. Следователи считают, что она похитила эти деньги во время реализации госконтрактов в сфере образования. Ракову арестовали до 6 декабря, вину она не признает.