Суд арестовал экс-замглавы Минпросвещения Ракову. Видео

Тверской районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» и экс-замглавы Минпросвещения России Марину Ракову до 6 декабря 20221 года.

Об этом в Telegram сообщили Московские суды общей юрисдикции. Ракова обвиняется хищении бюджетных средств, выделенных для реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование», в составе преступной группы.

Марина Ракова ранее сама пришла в полицию и назвала враньем сообщения о том, что она пыталась скрыться от следствия. Свою вину чиновница не признает, и утверждает, что не имеет к хищению никакого отношения.