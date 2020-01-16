Названы мотивы убийства следователя МВД Шишкиной

Расследование дела об убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной завершено. Мотивом преступления стала месть.

«Мотивом преступления была месть в связи с расследованием ею уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием современных компьютерных технологий, по которому в отношении Сумбаева было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Подполковник юстиции Евгения Шишкина была следователем по особо важным делам управления МВД РФ на транспорте по Центральному федеральному округу. Она занималась делом о фиктивных возвратах билетов авиакомпании S7 и РЖД на 17 миллионов рублей. Как сообщил ТАСС, по этому делу проходили IT-специалист Ярослав Сумбаев и еще 28 человек. Трех из них в декабре 2019 года осудили.

Утром 10 октября 2018 года Евгения вышла из дома в подмосковном поселке Архангельское и направилась к парковке. В этот момент к ней подбежал Абдулазиз Абдулазизов и выстрелил несколько раз. Женщина умерла на месте.

Следствие считало, что заказчиком убийства являлся Сумбаев. Его задержали с поддельными документами в Грузии. Сейчас он находится там под стражей. Решается вопрос об экстрадиции Сумбаева в Россию. Абдулазизова и его соучастника задержали. Они признали свою вину. Им предъявлены обвинения по статьям УК РФ «Убийство организованной группой по найму» и «Незаконный оборот оружия».

Еще один соучастник преступления — Иван Кочетков. Он помогал Сумбаеву собирать информацию о Шишкиной и разработал план побега убийцы из поселка. Сейчас Кочетков объявлен в международный розыск. Заочно его обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и угрозах убийством.

В конце октября 2019 года Евгению Шишкину посмертно наградили орденом Мужества.