Взломавшие РЖД и S7 хакеры осуждены на сроки от 10 до 13 лет

Басманный суд Москвы назначил наказание трем хакерам, которые взломали билетные системы компаний РЖД и S7, и наживались на фиктивном возврате билетов. Они обвинялись в создании преступного сообщества и мошенничестве, но вины своей не признали.

По информации ТАСС, Максим Матюшев получил 13 лет колонии строгого режима, Андрей Жданов — 12,5 лет колонии строгого режима, Кирилл Кулабухов — десять лет с отбыванием в колонии строгого режима. Всего по делу обвиняется 29 человек.

Следствие зафиксировало более 60 эпизодов и нанесенный ущерб на сумму более 17 миллионов рублей. Преступная группа рассылала электронные письма с вредоносной программой организациям, продававшим билеты. С помощью зловреда они получали доступ к личным кабинетам кассиров. Затем вводили информацию подставных пассажиров и проводили платеж за счет организации. Средства обналичивались путем сдачи билетов в кассы.

Предполагаемый главарь преступного сообщества Ярослав Сумбаев был арестован в Грузии и экстрадирован в Россию. Есть версия, что он является заказчиком убийства старшего следователя МВД по особо важным делам Евгении Шишкиной, которая расследовала дело о взломах билетных систем.

Однако его адвокат утверждает, что Сумбаев напротив, помогал следователю. Якобы он передал ей всю необходимую информацию для расшифровки схемы, когда украденные средства перечислялись на счет кипрской компании. Ее владелец якобы и является заказчиком убийства Шишкиной.