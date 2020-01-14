Назван заказчик убийства следователя Евгении Шишкиной

О ходе расследования громкого убийства следователя Евгении Шишкиной, произошедшего в Подмосковье в октябре 2018 года, рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В интервью «Российской газете» он сообщил, что было проведено свыше 1500 следственных действий. Сотрудники уголовного розыска и ФСБ сумели установить и задержать двух исполнителей преступления. Расследование завершено, и Бастрыкин назвал изданию имя заказчика убийство. Речь идет о Ярославе Сумбаеве, дело которого вела Шишкина.

Оно связано с организацией преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием современных компьютерных технологий. Следствие полагает, что мотивом убийства стала месть Сумбаева за уголовное преследование Александр Бастрыкин председатель Следственного комитета РФ.

Сейчас Сумбаев задержан на территории Грузии, где его обвинили в киберпреступлениях, и содержится под стражей. На привлечение его к уголовной ответственности по делу об убийстве Шишкиной нужно получить согласие Тбилиси.

Его соучастник Иван Кочетков, заочно обвиняемый в умышленном уничтожении автомобиля Шишкиной, угрозах убийством и посягательстве на ее жизнь, объявлен в розыск.