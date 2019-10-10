Убитого подмосковного следователя Шишкину наградили орденом Мужества

Подмосковного следователя Евгению Шишкину, которая была убита возле своего дома в Подмосковье, посмертно наградили орденом Мужества.

«Сегодня семье следователя по особо важным делам подполковника юстиции Евгении Шишкиной, погибшей при выполнении служебных обязанностей, передана государственная награда. Церемония передачи состоялась в следственном управлении УТ МВД России по ЦФО в присутствии руководителей, коллег и ветеранов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Представитель МВД отметила, что коллеги знали и ценили погибшего следователя как «исполнительного, добросовестного и профессионального сотрудника», который неоднократно проявлял доблесть и мужество в экстремальных ситуациях. Волк добавила, что Шишкина обладала большим опытом и расследовала наиболее резонансные уголовные дела в сфере экономики, в том числе коррупционной направленности.

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На Шишкину напали утром 10 октября 2018 года у подъезда ее дома в поселке Архангельское. Преступники выстрелили два раза, от ранения в шею следователь скончалась на месте. В убийстве обвиняют двух молодых людей: 19-летнего Абдулазиза Абдулазирова и 17-летнего жителя Санкт-Петербурга. Обоих задержали 7 марта, сейчас они арестованы. По версии следствия, за убийство им заплатили один миллион рублей.