Важное 19 апреля 2023, 11:07 Нашли тело пропавшей в Балашихе трехлетней девочки — СМИ «112»: тело пропавшей в Балашихе трехлетней девочки нашли на козырьке дома

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Пропавшую в Балашихе трехлетнюю девочку нашли мертвой. Ее тело обнаружили на козырьке дома, сообщил Telegram-канал «112».

Ее 39-летняя мать выпала из окна ночью 18 апреля. Правоохранители узнали, что женщина жила с трехлетней дочерью, но не нашли ее в квартире, завели уголовное дело за убийство малолетнего и начали розыски. Камера видеонаблюдения, по данным канала, зафиксировала, как они вошли в дом, но не момент ухода.

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Полицейские с участием кинологов и волонтеров опросили жильцов, проверили берег реки и канализационные люки. Позднее тело девочки нашли на козырьке дома. По одной из версий, женщина могла страдать от посттравматического стрессового расстройства после переезда из Луганска.

Дом, в котором жила семья, окружили полицейские. Прокуратура Московской области взяла дело на контроль.