Эксклюзив 19 апреля 2023, 11:14 Место исчезновения девочки в Балашихе попало на видео Появилось видео дома, из которого пропала 3-летняя девочка в Балашихе

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Дом на улице Заречной в Балашихе, из которого пропала трехлетняя девочка, попал на видео. Кадры с места оказались в распоряжении «360».

Судя по ролику, возле дома дежурят правоохранители. На ролике местные жители, стоя рядом с полицейским, активно обсуждают случившееся.

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Накануне стало известно, что жительница Балашихи упала с восьмого этажа и разбилась насмерть, а ее маленькая дочь пропала. Следователи изучили записи с камеры видеонаблюдения и выяснили, что девочка вместе с матерью зашла в подъезд и уже не выходила. Правоохранители осмотрели подъезды и подвалы, но ребенка там не оказалось.

Поиски контролирует прокуратура Московской области. В них участвуют около 50 волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт».

Местные жители рассказали, что семья приехала в Подмосковье из Луганска и снимала квартиру.

Ранее появлялось видео с места поисков девочки.