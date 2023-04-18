Криминал 18 апреля 2023, 23:40 Волонтеры начали поиски трехлетней девочки, пропавшей в Балашихе после смерти матери Shot: в Балашихе после гибели местной жительницы пропала ее трехлетняя дочь РИА «Новости»

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Утром 18 апреля в Балашихе после падения с высоты восьмого этажа умерла местная жительница, сообщил Telegram-канал Shot. По данным издания, после этого пропала трехлетняя дочь погибшей. К поискам ребенка подключились правоохранители и волонтеры.

По предварительной информации, приехавшая в Балашиху из Луганска женщина страдала посттравматическим расстройством. Она выпала из окна восьмого этажа, после чего пропала ее дочь. Следователи проверили видеокамеры — они зафиксировали, что мать заходила в подъезд вместе с девочкой, на улицу ребенок не выходил. Полицейские осмотрели все подъезды и подвалы, но не нашли ее.

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К поискам девочки подключились волонтеры. Они начали собираться возле дома, в котором она пропала. Авторы статьи добавили, что на место происшествия вызвали даже водолазов — они должны осмотреть ближайший водоем.

Ранее в Тверской области пропал 10-летний мальчик. Спустя несколько дней его тело обнаружили в недостроенном доме в Калязине. Следователи установят причины смерти несовершеннолетнего.