Криминал 19 апреля 2023, 09:33 Прокуратура проконтролирует дело об исчезновении девочки в Балашихе Прокуратура Подмосковья проконтролирует дело об исчезновении девочки в Балашихе Телеканал «360»

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Прокуратура Московской области поставила на контроль расследование дела о пропаже четырехлетней девочки в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по статье УК РФ „Убийство малолетнего“», — сказано в сообщении.

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По данным прокуратуры, не позже 06:40 18 апреля из квартиры в Балашихе исчезла девочка 2019 года рождения. О ее местонахождении до сих пор ничего не известно.

Волонтеры из организации Liza Alert участвуют в поисках, также помощь готовы оказать и местные жители. Кинологи с собаками обследовали несколько домов в округе, но пока ребенка не нашли.

Ранее сообщалось, что в городе погибла женщина, она упала с восьмого этажа. После этого выяснилось, что бесследно пропала ее маленькая дочь. Следователи выяснили, что ребенок вместе с матерью зашел в подъезд и больше из него не выходил.

Балашихинская городская прокуратура по поручению регионального главка взяла под контроль установление всех обстоятельств случившегося, а также проведение расследования.