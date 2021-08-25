МВД увеличило награду за информацию о бежавшем Александре Мавриди

МВД России увеличило размер вознаграждения за помощь в розыске бежавшего из ИВС в Истре Александра Мавриди до 1,5 миллиона рублей. Он обвиняется в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова и похищении столичного адвоката Алексея Завгороднего.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД России. Все, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, могут позвонить по телефонам 02, (495) 994-50-64, (495) 609-77-06. Конфиденциальность и безопасность гарантируются.

Александр Мавриди и еще четыре человека бежали из истринского изолятора 6 августа. По последним данным 18 августа полицейские поймали четверых беглецов. Одни участник побега сам сдался полиции.