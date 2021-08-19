СМИ: пятого сбежавшего из изолятора в Истре видели в Подольске

Жительница Подольска сообщила полиции, что видела в городе человека, похожего на Александра Мавриди, который сбежал из изолятора временного содержания в Истре 6 августа. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Накануне в подольскую полицию обратилась женщина, сообщила, что видела в доме на одной из улиц Подольска мужчину, внешне похожего на разыскиваемого Александра Мавриди», — приводит агентство слова собеседника.

Накануне официальный представитель СУ СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что правоохранители поймали в одном из поселков Новгородской области четвертого беглеца — Александра Бутнару. На прошлой неделе полицейские на съемной квартире в Подольске задержали еще двух человек из компании беглецов — Дениса Грозаву и Ивана Цуркану. Пятый участник побега сам сдался с повинной.

Обвиняемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александра Мавриди пока ищут. Пятеро заключенных сбежали из изолятора временного содержания в Истре в ночь на 6 августа. Они смогли выбраться на свободу при помощи гаечного ключа.