Третий свидетель по делу Ефремова заявил, что актер был на пассажирском месте в момент ДТП

Похожий на Михаила Ефремова человек вышел из протаранившего фургон курьера Сергея Захарова внедорожника со стороны пассажирского места. Об этом заявил уже третий свидетель по делу о смертельной аварии на Садовом кольце.

«Я стоял напротив места аварии, мне было видно наискосок водительскую сторону этого джипа. Я заметил, как с пассажирского сиденья выходит человек с растрепанными волосами и трет шею. Мне показалось, что это какой-то актер. Лишь потом я понял, что это Ефремов», — приводит корреспондент ТАСС в зале суда слова свидетеля Андрея Гаева.

Гаев прогуливался вместе с еще одним свидетелем по этому делу — Александром Кобцом — недалеко от места ДТП. Приятели выпили пива и вышли на Садовое в месте ДТП. Кобец на заседании суда ранее заявил, что Ефремова за рулем в момент аварии не было. Позже он признался, что слеп на один глаз.

31 августа в Пресненском суде Москвы продолжились слушания по делу об аварии с участием актера Михаила Ефремова. Вечером 8 июня он напился, сел за руль своего внедорожника Jeep и на полном ходу влетел в фургон курьера Сергея Захарова в центре Москвы. Водитель грузовика умер от травм через несколько часов после ДТП. Теперь Ефремову грозит 12 лет лишения свободы.