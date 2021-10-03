МВД показало фото подозреваемого в совершении тройного убийства в Гае

Полицейские распространили ориентировку на подозреваемого в совершении тройного убийства в городе Гай Оренбургской области. По информации следователей, убийцей может быть ранее судимый житель Орска, сообщило РИА «Новости».

По данным следствия, в совершении преступления подозревается уроженец Орска. 29-летний мужчина ранее был судим. Правоохранительные органы сообщили, что Александр Лазарев — так зовут подозреваемого — в день совершения преступления был одет в светло-коричневую куртку, темные штаны и кроссовки. С собой у мужчины была черная спортивная сумка. Окровавленные вещи следователи обнаружили возле водонапорной башни недалеко от места совершения преступления.

Тела трех девушек обнаружили утром 30 сентября на улице Молодежная в городе Гае Оренбургской области.

Позже на месте убийства следователи нашли нож.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил награду в один миллион рублей за информацию об убийце студенток.

«Все, кто может помочь следствию, могут обратиться по телефонам +7 (951) 038-66-14 и +7(961) 919-99-94», — уточнил губернатор.