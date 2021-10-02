Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил награду в один миллион рублей за информацию об убийце трех студенток в Гае. Об этом глава региона написал в Instagram.

«Принял решение о назначении вознаграждения в 1 миллион рублей за информацию о преступнике, совершившем 30 сентября тройное убийство в Гае. За любую информацию о лицах, причастных к убийству трех девушек в Гае, способствующую раскрытию преступления и установлению личности виновного», — сообщил Паслер.

По его мнению, сейчас жители региона должны объединиться и помочь следствию, чтобы раскрыть это преступление. Он подчеркнул, что помощь может оказать каждый, кто обладает информацией о случившемся.

«Все, кто может помочь следствию, могут обратиться по телефонам +7 (951) 038-66-14 и +7(961) 919-99-94», — уточнил губернатор.

Тела трех девушек с колото-резаными ранами были найдены 30 сентября утром при тушении пожара в одной из квартир дома на Молодежной улице в Гае. Два трупа обнаружили в квартире, один — во дворе дома.

По факту случившегося открыто уголовное дело об убийстве. Подозреваемых по делу об убийстве студенток в Гае пока нет.

В СМИ появлялась информация, что к бойне может быть причастен 18-летний Анвар С. Молодой человек знал погибших и общался с ними ранее. Но он отверг подозрения, объяснив, что в день убийства находился в Уфе.