Мужчину, выбросившего сына с балкона в Торжке, взяли под стражу

В Тверской области арестовали мужчину, который выбросил с балкона третьего этажа пятилетнего сына. Следователи в отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

«По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

По версии следствия, утром 17 февраля 31-летний житель Торжка Тверской области выкинул с балкона пятилетнего сына. Позже выяснилось, что мужчина находился под веществами. Ребенок упал на козырек магазина, который расположен на первом этаже дома. Падение смягчил снег. Врачи диагностировали у ребенка ушиб шеи.

Подразделение по делам несовершеннолетних проверит социально-бытовые условия семьи. При необходимости поставит их на учет. Кроме этого, следователи потребуют от уполномоченных органов лишить родительских прав отца мальчика.

В Москве 14-летняя школьница выжила после падения с 13-го этажа дома. Девушка упала на припаркованный под окнами дома автомобиль, пролетев почти 40 метров.