В Торжке отец сбросил пятилетнего сына с балкона

Пятилетний мальчик в Торжке госпитализирован после того, как его с балкона третьего этажа выкинул отец. В результате падения ребенок получил травму шеи.

Информация о том, что на козырьке магазина в Торжке обнаружен пятилетний ребенок, поступила правоохранителям 17 февраля. На место происшествия выехали следователи и криминалисты, сообщило РИА «Нововсти» со ссылкой на следственное управление СК РФ по Тверской области.

«Предварительно установлено, что около 8 утра мужчина 1990 года рождения, проживающий в квартире, расположенной на третьем этаже дома по улице Дзержинского города Торжка, заперся в комнате с 5-летним сыном, после чего вышел на балкон и выкинул с него ребенка», — сообщается ведомством.

По данным СК, мальчик упал на козырек находящегося под его окнами магазина. Падение смягчил снег. Врачи диагностировали у ребенка ушиб шеи.