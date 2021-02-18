Житель Торжка сбросил с балкона третьего этажа своего пятилетнего сына. Мальчик упал на козырек магазина и повредил шею. По версии следствия, его отец был под наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Тверской области.

«31-летний мужчина <…>, будучи в состоянии наркотического опьянения, взял на руки находящегося заведомо для него в беспомощном состоянии пятилетнего сына и бросил его с балкона», — рассказали в ведомстве.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия на улице Дзержинского и задержали мужчину. Его допросили и предъявили обвинение по статье УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». Сейчас решают вопрос о мере пресечения. В СК намерены лишить отца, который чуть не убил своего сына, родительских прав.

Ребенка сбросили с балкона в районе 08:00 17 февраля.