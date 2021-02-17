Ребенок выжил в Москве после падения с 13-го этажа

В Москве 14-летний ребенок выжил при падении с 13-го этажа дома. Через сутки после происшествия его жизни ничто не угрожает.

Падение случилось днем 16 февраля на улице Братиславская на юге Москвы. Девочка упала на припаркованный под окнами дома автомобиль, пролетев почти 40 метров, после чего была госпитализирована.

За пострадавшей прилетел вертолет. Врачи диагностировали у нее перелом ноги, сильную травму головы и ушибы внутренних органов, однако, писала Baza, ни один из жизненно важных органов серьезно не пострадал.

Пятилетний мальчик в Торжке госпитализирован после того, как его с балкона третьего этажа выкинул отец. В результате падения ребенок получил травму шеи.