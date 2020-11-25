Мужчине, захватившему детей в заложники в Петербурге, предъявили обвинение

Утром 24 ноября 38-летний Денис Бельтюков выгнал жену из квартиры на Пролетарской улице в Санкт-Петербурге, заперся вместе с шестью детьми и начал из окна угрожать, что убьет их. Никаких конкретных требований он не выдвигал, просил только, чтобы все ушли.

Силовики не могли штурмовать квартиру, потому что он держал одного ребенка на подоконнике и приставлял к его голове нож. Прокурор Колпинского района Игорь Ивкин во время переговоров сумел убедить Бельтюкова отпустить детей и сдаться. Следователи завели уголовное дело.

Соседи рассказали, что семья Бельтюкова приехала в Петербург из другого города. Они снимают квартиру, поэтому о них никто ничего не знает. На учете в полиции обвиняемый не состоял. По данным СМИ, у него долги и проблемы с психикой. Максимальное наказание за преступление, в котором обвиняют мужчину, — пять лет лишения свободы.