Мужчина открыл стрельбу в центре Москвы

В центре Москвы на Марксистской улице во время конфликта мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета. Их задержала полиция.

Стрельба произошла рядом с кафе по Марксистской улице. Об этом сообщили «360» в МВД Москвы.

«Полицейские установили, что между тремя жителями столицы произошел конфликт, в ходе которого был произведен выстрел с травматического оружия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Участников конфликта задержали и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательств. Проводится проверка.

В воскресенье, 30 мая, в Екатеринбурге бывший сотрудник ППС Сергей Болков устроил стрельбу по прохожим из окна жилого дома на улице Бородина. Он ранил из охотничьего ружья девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии. Школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии, она остается в реанимации. Росгвардейцу оказали помощь, его отпустили домой. Подозреваемого в стрельбе задержали, он пробудет в СИЗО до 29 июля.