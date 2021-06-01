Врачи сообщили о состоянии девочки, раненной при стрельбе в Екатеринбурге

Девятилетняя девочка, раненная при стрельбе в Екатеринбурге, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в областной детской клинической больнице № 1, написал RT.

Девочка, пострадавшая в результате стрельбы, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил завотделением реанимации больницы Виталий Лазутин. Школьница перенесла операцию, сейчас она подключена к аппарату ИВЛ.

СМИ накануне сообщили, что девочку ввели в состояние медикаментозной комы.

В минувшее воскресенье в Екатеринбурге бывший сотрудник ППС Сергей Болков устроил стрельбу по прохожим из окна жилого дома на улице Бородина. Он ранил из охотничьего ружья девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии. Школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии, она остается в отделении реанимации. Росгвардейцу была оказана помощь, его отпустили домой.

Подозреваемого в стрельбе задержали. Накануне по решению суда его поместили под стражу. Он пробудет в СИЗО до 29 июля. У стрелка дома изъяли карабин «Вепрь», 26 гильз и 78 патронов, пневматический пистолет «Иж». Во дворе дома нашли еще 47 гильз. Бывший сотрудник МВД частично признал свою вину. Он сказал, что не хотел ранить ребенка. Ему грозит пожизненное наказание.