Появилось видео момента стрельбы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге жильцы дома напротив сняли, как Сергей Болков начал стрелять по прохожим. Видео оказалось в распоряжении «360».

На кадрах виден балкон, с которого пьяный мужчина открыл огонь. Отчетливо слышны звуки выстрелов. Девушка просит автора видео, больше не снимать и спрятаться.

Стрельба у дома на улице Бородина в Екатеринбурге произошла 30 мая. Пьяный Болков ранил девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии. Последнему оказались в больнице медицинскую помощь и отпустили домой. Ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ночью школьницу прооперировали.

Дома у стрелка нашли карабин «Вепрь», 78 патронов калибра 7,62 миллиметра, пневматический пистолет «Иж», пневматическую винтовку «Иж», другие вещдоки, а также пустые бутылки из-под спиртного. Во дворе около дома обнаружены еще 47 гильз.

Бобков задержан. В понедельник, 31 мая, решится вопрос об избрании ему меры пресечения. В отношении мужчины открыто уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.