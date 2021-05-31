«Я очень виноват». Стрелка из Екатеринбурга арестовали

Бывшего сотрудника патрульно-постовой службы Сергея Болкова, который 30 мая в Екатеринбурге стрелял по прохожим, арестовали. Такое решение принял Чкаловский районный суд. Подозреваемый пробудет в СИЗО два месяца — до 29 июля.

Болков в воскресенье открыл стрельбу из окна дома на улице Бородина в Екатеринбурге. Пьяный мужчина ранил девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии. Школьницу экстренно госпитализировали и прооперировали. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Росгвардейцу в больнице оказали помощь, его отпустили домой.

Подозреваемого — 48-летнего местного жителя — задержали. У него забрали карабин «Вепрь», на которое было разрешение. В квартире стрелка обнаружили 26 гильз, 78 патронов калибра 7,62 миллиметра, пневматический пистолет «Иж», другие вещдоки и пустые бутылки от алкоголя. Во дворе дома найдены еще 47 гильз. На заседании Болков заявил, что признает свою вину — но частично. Он заявил, что вел огонь, но не прицельно, и ранить ребенка не хотел.

«Я признаю обвинение. Я очень виноват. Я не вел прицельный огонь. Я не стрелял в девочку, я ее не видел. Хочу в первый же день извиниться перед ее родственниками», — заявил подозреваемый.

По словам следователя, стрелок подозревается в особо тяжких преступлениях. Ему грозит суровая мера наказания — вплоть до пожизненного.