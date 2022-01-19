Мошенники объявили сбор денег для семьи убитой в Костроме девочки

Данные семьи убитой в Костроме пятилетней девочки начали использовать мошенники. Неизвестные злоумышленники объявили сбор средств для помощи родителям погибшего от рук рецидивистов ребенка. Об этом «360» сообщил представляющий интересы семьи девочки адвокат Андрей Алешкин.

Он подчеркнул, что семья девочки никакой сбор денег не объявляла и не давала разрешения на организацию финансовой помощи.

«Прошу вас, не переводите деньги мошенникам, семья от них помощи не получает. По всем случаям таких действий прошу обращаться в полицию», — призвал Алешкин.

Поисками пропавшей пятилетней девочки в Костроме занимались полиция и волонтеры. По записи с камер наблюдения выяснилось, что с улицы ребенка увели двое неизвестных мужчин. Тело девочки нашли в одной из комнат местного общежития.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемых. В ходе допроса они признались в убийстве. Также выяснилось, что один из задержанных отбывал наказание за педофилию и распространение порнографии. Второй сидел за кражу.

Жители города вышли на сход с требованием выдать им подозреваемых в убийстве ребенка, но следователи оставили мужчин в изоляторе. После предъявления обвинения суд отправил фигурантов дела под арест.