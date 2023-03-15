Криминал 15 марта 2023, 09:36 Мощность сработавшей в Мелитополе бомбы оценили в два килограмма тротила Рогов: масса взрывного устройства в авто в Мелитополе составила два килограмма тротила Telegram

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Автомобиль запорожского предпринимателя Ивана Ткача в Мелитополе заминировали при помощи самодельного взрывного устройства мощностью около двух килограммов тротила. Мужчина погиб, пострадали еще два человека, рассказал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На улице Кирова, в районе 48-го дома, взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Масса самодельного взрывного устройства составила около двух килограммов в тротиловом эквиваленте», — написал он.

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Погиб владелец автомобиля — предприниматель, руководитель местного транспортного предприятия Иван Ткач. В момент теракта в машине находилась его сотрудница Елена Сиващенко. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Травмы лица, по словам Владимира Рогова, получил случайный прохожий Александр Зиновьев.

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Взрыв около рынка в Мелитополе случился вечером 14 марта. В машине сработало взрывное устройство. Похожий случай произошел 23 декабря у входа в парк в центре города, где подорвали Renault Duster. Тогда два человека получили травмы.