14 марта 2023, 21:51
Владелец взорванного автомобиля скончался в Мелитополе
ТАСС: скончался владелец взорванного в Мелитополе автомобиля
Владелец взорванного в Мелитополе скончался от полученных ранений. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы Запорожской области.
«Владелец взорванного сегодня в центре Мелитополя автомобиля Иван Ткач скончался в больнице от полученных ранений», — уточнил представитель спецслужб.
Реклама
Взрыв машины случился в районе рынка на улице Кирова 14 марта. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал случившееся терактом. В результате взрыва ранения получили двое мужчин и женщина, их доставили в больницу.
Реклама
По словам Рогова, подрыв произвели с помощью самодельного взрывного устройства. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия. По предварительным данным, сила взрыва составила около килограмма взрывчатки в тротиловом эквиваленте.
Рогов также опубликовал кадры с места взрыва. На них запечатлен горящий автомобиль. Языки пламени достигали нескольких метров.
Взрывы
Мелитополь
Реклама
Реклама