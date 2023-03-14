Происшествия 14 марта 2023, 21:51 Владелец взорванного автомобиля скончался в Мелитополе ТАСС: скончался владелец взорванного в Мелитополе автомобиля

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Владелец взорванного в Мелитополе скончался от полученных ранений. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы Запорожской области.

«Владелец взорванного сегодня в центре Мелитополя автомобиля Иван Ткач скончался в больнице от полученных ранений», — уточнил представитель спецслужб.

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Взрыв машины случился в районе рынка на улице Кирова 14 марта. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал случившееся терактом. В результате взрыва ранения получили двое мужчин и женщина, их доставили в больницу.

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По словам Рогова, подрыв произвели с помощью самодельного взрывного устройства. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия. По предварительным данным, сила взрыва составила около килограмма взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Рогов также опубликовал кадры с места взрыва. На них запечатлен горящий автомобиль. Языки пламени достигали нескольких метров.