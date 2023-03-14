Происшествия 14 марта 2023, 21:16 Количество раненных при взрыве автомобиля в Мелитополе выросло до трех Рогов: число пострадавших при взрыве авто в Мелитополе выросло до трех РИА «Новости»

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что число пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе выросло до трех. Это двое мужчин и женщина, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

Взрыв машины произошел на улице Кирова, Рогов назвал случившееся терактом. Изначально сообщалось, что ранения получили мужчина и женщина, которых доставили в больницу.

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«По уточненным данным, в результате взрыва автомобиля пострадали три человека — двое мужчин и женщина», — процитировало агентство собеседника в экстренных службах города.

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Ранее сообщалось, что взрыв автомобиля произошел в районе городского мелитопольского рынка. На фото с места происшествия видно, что языки пламени достигали нескольких метров, из пострадавшего транспорта валил густой черный дым.