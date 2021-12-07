Момент стрельбы в московском МФЦ попал на видео

Кадры стрельбы в московском МФЦ опубликовал Telegram-канал Mash. Момент нападения засняли камеры в коридорах центра госуслуг.

Жертвами московского стрелка стали два человека. Как сообщили в мэрии Москвы, от ран на месте умерли администратор и охранник МФЦ.

С ранениями из здания госпитализировали двух женщин, мужчину и 10-летнюю девочку. Врачи оценили их состояние как тяжелое. Для них организовали операционные.

Стрелка доставили в отдел полиции, чтобы потом передать следователям.

По факту стрельбы столичный главк СК завел уголовное дело за убийство двух человек и незаконный оборот оружия. Сейчас в МФЦ работают криминалисты, которые осматривают помещение. В ближайшее время они допросят подозреваемого. «360» ведет прямую трансляцию с места стрельбы.