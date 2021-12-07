Стали известны подробности о пострадавших в результате стрельбы в МФЦ Москвы

Ранения при стрельбе в многофункциональном центре на Рязанском проспекте Москвы получили две женщины, мужчина, а также ребенок. Как сообщил ТАСС, об этом заявила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что врачи оценили состояние всех пострадавших как тяжелое.

«Две женщины и один мужчина доставлены в НИИ Склифосовского, девочка 10 лет — в детскую Морозовскую больницу», — уточнила Ракова. Она добавила, что врачи начали оперировать пострадавших.

Стрельбу из пистолета марки Glock в МФЦ устроил 45-летний житель Москвы. Telegram-канал РИА «Новости» со ссылкой на сообщение мэрии города уточнил, что от полученных ран на месте скончались администратор и охранник центра.

Обезоружил и задержал стрелка сотрудник подразделения по вопросам миграции. Подозреваемого доставили в отдел полиции, чтобы потом передать следователям.

По факту стрельбы столичный главк СК завел уголовное дело за убийство двух человек и незаконный оборот оружия. На место прибыли криминалисты, которые осматривают помещение и изучают записи с камер. В ближайшее время они допросят подозреваемого.