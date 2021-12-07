Что происходило возле МФЦ Москвы после стрельбы. Видео

МФЦ на юго-западе Москвы оцеплен после стрельбы. Сергей Г. открыл огонь из пистолета, переделанного в боевое оружие, из-за замечания охранника. Погибли два человека, еще четверо пострадали. «360» вел трансляцию с места происшествия.

Место преступления было оцеплено, там работали оперативники. По неподтвержденной информации, кроме оружия у него при себе нашли сумку с проводами. Сейчас ее изучают саперы.

По данным мэрии Москвы, пострадали четыре человека. Это сотрудник МФЦ, сотрудник «Жилищника» и двое посетителей, в том числе 10-летняя девочка. Состояние раненых оценивается как тяжелое — они находятся в операционных. Еще два человека погибли.

Нападавший Сергей Г., по данным нескольких СМИ, бывший военнослужащий. Он стрелял в людей из травматического пистолета «Глок», переделанного в боевой.