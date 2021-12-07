Уголовное дело по двум статьям завели после стрельбы в московском МФЦ

Московские следователи расследуют обстоятельства стрельбы с жертвами в МФЦ на Рязанском проспекте. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя столичного главка СК Юлию Иванову.

Она уточнила, сотрудники ведомства завели уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Посетитель открыл стрельбу в помещении многофункционального центра «Рязанский». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате погибли два человека, трое получили ранения.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что стрелка задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. В результате погибли два человека. Ранены трое, в том числе 10-летняя девочка. По данным источника «360», в результате стрельбы погибли сотрудница центра и посетитель.

Стрелявшим оказался 45-летний житель Москвы. В данный момент его доставляют в отдел полиции.

По неподтвержденным данным, причиной стрельбы стал конфликт посетителя с охранником МФЦ, который потребовал от мужчины надеть маску. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что задержанному назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

