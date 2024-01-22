Криминал 22 января 2024, 13:58 «Моими руками устроили теракт». Дарья Трепова выступила в суде с последним словом Дарья Трепова в последнем слове на суде в Петербурге не признала вину в теракте РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге прошло одно из заключительных заседаний Первого Западного окружного военного суда по делу об убийстве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). В последнем слове обвиняемая Дарья Трепова не признала вину в теракте и заявила, что пострадала от собственной наивности, сообщил сайт 78.ru.

«Больно и стыдно, что моими руками устроили теракт. <…> Я не знала, кто такой Владлен Татарский. Когда мы встречались с ним лично, он мне показался добродушным. Мужчина с чувством юмора, у меня не было к нему ненависти. Я не желала ему смерти», — сказала она.

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Дарья Трепова отказалась признавать вину в умышленном теракте. Она заявила, что не знала о взрывчатке в сдетонировавшей статуэтке — думала, там микрофон. Подсудимая заявила, что если бы сохранилась ее переписка с кураторами, то уголовное дело возбудили бы по другой статье.

Девушка извинилась перед потерпевшими. Она заявила, что не хотела жертвовать жизнями людей. Дарья Трепова заявила, что «перед богом ее совесть чиста», напомнила о сотрудничестве со следствием, попросила отправить дело на доследование и провести новую психолого-психиатрическую экспертизу.

Гособвинитель попросил назначить ей 28 лет колонии общего режима и штраф на сумму 800 тысяч рублей. Потерпевшие предъявили иски на 50 миллионов рублей. Приговор вынесут 25 января.