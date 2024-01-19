Криминал 19 января 2024, 14:35 Обвинение попросило суд приговорить Трепову к 28 годам колонии РИА «Новости»: обвинение запросило 28 лет колонии для Дарьи Треповой РИА «Новости»

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Гособвинение запросило приговорить обвиняемую в совершении теракта, при котором погиб военкор Владлен Татарский, Дарью Трепову, к 28 годам лишения свободы. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Окончательно определить наказание Треповой в виде лишения свободы на 28 лет», — сказала сторона обвинения.

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Дополнительно гособвинитель призвала назначить Треповой штраф в 800 тысяч рублей.

Друга обвиняемой, в чьей квартире она пряталась, призвали осудить на год и 10 месяцев колонии общего режима, уточнил Telegram-канал Shot.

Теракт произошел весной прошлого года. Военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) организовал творческий вечер в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, куда пришла Трепова. На мероприятие она пронесла статуэтку, которую потом вручила журналисту. В ней находилась взрывчатка, которая спустя время сдетонировала. От полученных травм Татарский погиб на месте.

Трепову обвинили в совершении теракта и включили ее в перечень террористов и экстремистов в России.

Несколько дней назад на очередном заседании она сказала, что не знала о взрывчатке в статуэтке. Девушка заявила, что с ней связался некий куратор и продиктовал вопросы, которые она должна была задать военкору.

В отношении Треповой поступил 21 иск от потерпевших, в том числе от матери Татарского, на общую сумму в 50 миллионов рублей.