Названа сумма нарушений по госконтрактам в Минздраве Омска

Руководство Минздрава Омска закупало медицинское оборудование для больниц по повышенным ценам, используя деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Федеральное казначейство региона.

По данным ведомства, всего Минздрав заключил 22 контракта на общую сумму 810 миллионов 459 тысяч рублей. При этом в документах заказчик не указал какое максимальное количество средств он готов потратить.

По семи заключенным контрактам завышение цены на медицинское оборудование превысило 110 миллионов рублей. То есть, к примеру, при розничной цене аппарата ИВЛ 2,5 миллиона рублей, по документам он проходил как 112,5 миллионов. Результаты проверки ведомство передало в прокуратуру, МВД и ФСБ.

Бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова в данный момент находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Против нее завели уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, она вместе со своим подчиненным главой дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения региона Виктором Бабиковым занимались закупками медицинского оборудования через близкие фирмы. Так они вывели большой объем бюджетных средств.

Ущерб нанесенный чиновниками бюджету региона составил более 105 миллионов рублей. Суд заочно арестовал Солдатову. Сейчас она находится в розыске. В конце февраля на ее счета в банках и квартиры наложили арест.

Ирина Солдатова прославилась на всю Россию еще до раскрытия ее коррупционной схемы и уголовного дела. В октябре 2020 года две медицинские бригады приехали к зданию Минздрава Омской области и включили сирены. Так врачи протестовали против отсутствия мест для двух тяжелых пациентов. После этого Солдатову отправили в отставку.