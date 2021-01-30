Экс-главу минздрава Омской области объявили в розыск

По данным следствия, Солдатова находится за границей. Ее несколько раз вызывали на допрос, однако подозреваемая уклонялась от явки. По информации местных СМИ, Солдатова находится в Дубае, где у нее есть апартаменты.

Экс-чиновница проходит обвиняемой по уголовному делу о превышении полномочий с причинением тяжких последствий.

Речь идет о заключении контрактов на поставку медицинского оборудования с аффилированными коммерческими организациями и «по явно завышенной стоимости», сообщили в СК. Ущерб оценивается в 105 миллионов рублей.

Эти деньги выделялись Омской области в том числе для борьбы с пандемией коронавируса.

Вместе с Солдатовой по делу проходит глава дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области Виктор Бабиков и неустановленные лица.

Ирина Солдатова возглавляла минздрав региона с апреля по октябрь 2020 года. Ее отправили в отставку после скандала со скорыми — в омских больницах не нашлось мест для двух тяжелых пациентов с COVID-19, и отчаявшиеся врачи привезли их к областному минздраву.