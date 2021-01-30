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    30 января 2021, 04:46

    Экс-главу минздрава Омской области объявили в розыск

    Кирилл Фролов

    Суд заочно арестовал бывшего министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову. Экс-чиновницу объявили в международный розыск, сообщило региональное управление СК.
    Экс-главу минздрава Омской области объявили в розыск

    По данным следствия, Солдатова находится за границей. Ее несколько раз вызывали на допрос, однако подозреваемая уклонялась от явки. По информации местных СМИ, Солдатова находится в Дубае, где у нее есть апартаменты.

    Экс-чиновница проходит обвиняемой по уголовному делу о превышении полномочий с причинением тяжких последствий.

    Речь идет о заключении контрактов на поставку медицинского оборудования с аффилированными коммерческими организациями и «по явно завышенной стоимости», сообщили в СК. Ущерб оценивается в 105 миллионов рублей.

    Эти деньги выделялись Омской области в том числе для борьбы с пандемией коронавируса.

    Вместе с Солдатовой по делу проходит глава дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области Виктор Бабиков и неустановленные лица.

    Ирина Солдатова возглавляла минздрав региона с апреля по октябрь 2020 года. Ее отправили в отставку после скандала со скорыми — в омских больницах не нашлось мест для двух тяжелых пациентов с COVID-19, и отчаявшиеся врачи привезли их к областному минздраву.