ФСБ пришла в омский Минздрав. Как это может быть связано с историей с вереницей скорых

Омская история со скорыми, которые весь день возили больных с COVID-19 по городу, похоже, до сих пор бьет по чиновникам от медицины. В четверг к ним с проверкой пришли сотрудники ФСБ. Что они искали, и как скандал отразился на областной медицине, — в материале «360».

Что произошло

19 ноября сотрудники ФСБ пришли в дирекцию по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области. Местные СМИ сообщили о задержании руководителя дирекции Виктора Бабикова и о выемке документов в бухгалтерии.

В ФСБ задержание чиновника опровергли. «Сотрудники УФСБ берут объяснения с должностных лиц и проводят другие проверочные действия. Задержания не подтверждаются», — заявили в спецслужбе.

«Просто проводится проверка, там нет ни обысков, ни задержания», — добавили в ФСБ.

Бабиков, как рассказали в ведомстве, давал «пояснения по интересующей информации». Что именно интересовало сотрудников, в ФСБ не пояснили.

Как это связано со скорыми

Дирекция, в которую нагрянули силовики, занимается медицинскими госзакупками. Бабиков возглавил ее в мае 2020 года. В Омск он приехал из Томска, где руководил диагностическим центром «МРТ Эксперт Томск».

После его назначения, в частности, «значительно выросла доля контрактов» с ООО «Никмед», сообщил «Медвестник». Компанию выбрали единственным поставщиком для поставки томографа Siemens за 55 миллионов рублей, передвижного рентген-аппарата Siemens за 17 миллионов и ста аппаратов ИВЛ MindraySV300 по цене 2,3 миллиона каждый. На должность Бабикова назначила тогдашний министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

Солдатова возглавила министерство в начале апреля 2020 года. Она пришла на смену Дмитрию Вьюшкову, которого губернатор снял с должности из-за слабой подготовки к эпидемии коронавируса.

«ЧП Омск» / «ВКонтакте»

В начале ноября Солдатову уволили с должности из-за скандала со скорыми. Вечером 27 октября две машины скорой помощи припарковались у здания регионального Минздрава в Омске и включили сирены. Медики десять часов возили по городу двух тяжелых пациентов с коронавирусом, но ни в одной больнице не было мест.

Вслед за Солдатовой должностей лишились двое ее заместителей — Анастасия Малова и Георгий Бутаев. Они работали в омском Минздраве с апреля-мая.

Ведомство возглавил Александр Мураховский — бывший главврач больницы сокрой помощи № 1, в которую в августе был госпитализирован Алексей Навальный.