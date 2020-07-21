Луцкий захватчик выстрелил в беспилотник СБУ и выбросил из автобуса взрывчатку

Захватчик автобуса в Луцке выстрелил в беспилотник Службы безопасности Украины. После этого мужчина выбросил из автобуса предмет, который взорвался.

«На месте события сотрудники СБУ используют беспилотный летательный аппарат. Злоумышленник осуществил в его сторону несколько выстрелов, после чего из автобуса бросил неустановленный предмет, который взорвался. Никто не пострадал», — рассказал агентству «Интерфакс-Украина» заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Мужчина утром 21 июля захватил автобус с 20 пассажирами, среди которых есть дети. Сейчас автомобиль находится на Театральной площади Луцка. Злоумышленник назвал себя Максимом Плохим и рассказал журналистам, что при себе имеет оружие и взрывчатку. Он заявил, что в другом месте заложил бомбу, которую может взорвать в любой момент.

На своих страницах в социальных сетях он рассказывал, что сидел в тюрьме по обвинению в организации банды, там же он распространял свою книгу «Философия преступника». Позже глава областной Нацполиции Юрий Крошко рассказал, что фамилия захватчика — Кривош.