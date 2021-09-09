Количество изнасилований в Москве выросло более чем на 30%

В Москве выросло количество изнасилований за последние восемь месяцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года преступления против неприкосновенности стали совершать на 30% чаще.

С начала года в Москве совершено 90 изнасилований. Это на 32,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Статистику преступлений выложили в официальном Telegram-канале прокуратуры города.

Также выросло количество краж — на 4,6% (40401 случай). Число других преступлений наоборот сократилось, по сравнению с первыми восьми месяцами 2020 года. Например, с начала года в Москве совершено 115 убийств, что на 21,2% меньше по сравнению с прошлым годом. Также стало меньше умышленного причинения тяжкого вреда на 16,5% (386 случаев), в том числе со смертельным исходом меньше на 34,5% (36 случаев). Количество разбоев сократилось на 26,9% (231 случай), грабежей — на 26,3% (1198), мошенничества — на 7,5% (27093).

Всего в Москве за первые восемь месяцев 2021 года зарегистрировано 95 905 преступлений, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Самым криминальным оказался Центральный район Москвы — всего совершено 13 760 преступлений. Однако это меньше на 1,6%, чем в прошлом году. Самый низкий уровень преступности в Зеленограде — 2283, но это на 3,8% больше, чем в 2020 году.

Наибольший прирост преступлений показал Северо-Западный административный округ Москвы. В этом году на его территории было совершено на 15,1% (8343) преступлений больше, чем в прошлом году. На востоке Москвы хоть и зарегистрировано 11981 преступление, но это на 9,6% меньше, чем в прошлом году.

Также в ЮВАО было зарегистрировано 9928 (+1%), в ЮАО — 9324 (-9%), СВАО — 9540 (+4,4%), ЮЗАО — 8745 (-4,8%), ЗАО — 8578 (-6,3%), САО — 8362 (+4,8%) и в Новой Москве — 4111 (+ 1,1%).