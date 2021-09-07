Названы самые частые преступления в московском метро

Самыми частыми преступлениями в метро Москвы за последние семь месяцев стали хищения личного имущества. Как сообщили «Российской газете» в пресс-службе УВД на метрополитене, за это время удалось зафиксировать 130 карманных краж и 96 дистанционных.

Раскрываемость таких преступлений не самая большая — около 38%. В УВД отметили, что решение о возбуждении уголовного дела принимает тот орган внутренних дел, куда после кражи обратился потерпевший.

Если говорить об общей статистике по преступлениям на территории московского метро, то именно имущественные хищения составили 44,6%. В полиции отмечают, что в последнее время число карманных краж стало снижаться. За аналогичный период 2019 года они произошли 362 раза, через год — 131, а в 2021 — 130.

Полиция занимается расследованием инцидента в метро, который не связан с кражей, но очень сильно взбудоражил общественность. В вагон сел мальчик-аутист с родителями. Сначала некие пассажиры оскорбили самого ребенка, а потом развязали с его родителями драку. В итоге семья обратилась в полицию.