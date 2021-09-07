Повешение, обезглавливание и кастрация. В каких странах самые жесткие наказания педофилов

Убийство и изнасилование двух кузбасских школьниц вновь подняло тему ужесточения наказания для педофилов. В России предложили ввести принудительную химическую кастрацию для них. Такие меры уже действуют в Индонезии и на Украине. В некоторых странах педофилов вообще убивают.

Сенатор Валерий Рязанский выступил за принудительную химическую кастрацию для педофилов, а также за их пожизненное заключение без возможности смягчения меры наказания. Сейчас в России действует только добровольная кастрация.

А в мае 2021-го детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила, что нам пора задуматься об отмене моратория для педофилов.

Несмотря на то, что большинство стран выступают против применения смертной казни и кастрации в любом виде, есть и те, где к педофилам применяются жестокие наказания.

Кастрация

Кастрация бывает двух видов: хирургическая и химическая. В первом случае речь идет о потере яичек. Во втором используется наркотик для уменьшения сексуального влечения, компульсивных сексуальных фантазий и способности к сексуальному возбуждению.

В Индонезии с 2016 года была разрешена химическая кастрация. Первый человек, приговоренный к ней в 2019 году, заявил, что предпочел бы увеличение срока заключения или даже смертную казнь.

Верховная Рада Украины в июле 2019 года также одобрила меры по введению насильственной химической кастрации педофилов. Помимо этого в стране будет вестись открытый реестр насильников.

В Польше и Южной Корее также используют химическую кастрацию в качестве превентивной меры.

Хирургическая кастрация в странах встречается гораздо реже. Чехия — это единственная европейская страна, в которой практикуется данная мера. Закон был принят в 1966 году. По официальным данным, с 2000 по 2011 год в Чешской Республике хирургическую кастрацию прошли 88 человек.

Нигерия также после ряда громких дел о педофилии решила ужесточить свои меры. Теперь мужчины, осужденные за изнасилование детей до 14 лет, будут хирургически кастрированы, а осужденным женщинам удалят маточные трубы.

Смертная казнь

В Саудовской Аравии наказание для педофила могло варьироваться от порки до казни, но с апреля 2020 года порка была отменена. Как правило, насильника приговаривают к публичному обезглавливанию. Перед казнью ему вводят успокаивающее средство.

В Индии за изнасилование несовершеннолетнего можно получить смертный приговор или пожизненное заключение, но чаще всего насильников приговаривают к 14 годам тюрьмы.

В Китае в большинстве случаев за изнасилование дают смертную казнь. В Северной Корее педофилов наказывают путем расстрела. В Иране в большинстве случаев их вешают, но иногда могут и забить камнями до смерти. В Египте также действует казнь через повешение.

Смертная казнь за педофилию также предусмотрена в ОАЭ, Катаре, Пакистане, Судане, Таджикистане, Тунисе, Бангладеше и Кувейте.

Тюремный срок

Во Франции за изнасилование дают 15 лет лишения свободы. В последствии приговор может быть продлен до 30 лет или пожизненного заключения в зависимости от степени ущерба и жестокости.

В Израиле виновных приговаривают к 16 годам тюремного заключения, а в Норвегии максимальный срок — 15 лет. В Японии за сексуальное насилие дают 20 лет тюрьмы.