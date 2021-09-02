Россиян предупредили об активизации мощного банковского вируса

Банковские счета и электронные кошельки россиян атаковала программа-троян QakBot. Вирус обнаружили еще в 2007 году, но разработчики выпустили усовершенствованную версию, которую постоянно обновляют. С начала года троян атаковал более 17 тысяч пользователей по всему миру, из которых больше половины — россияне. Об этом сообщила «Лаборатория Касперского».

Специалисты пояснили, что QakBot не только крадет деньги со счетов и электронных кошельков, он также считывает нажатия на клавиатуру, крадет логины и пароли пользователей. Новая версия трояна также способна красть электронные письма, чтобы затем с использованием приемов социальной инженерии отправлять сообщения пользователям из адресной книги.

«Раньше QakBot активно распространялся с помощью ботнета Emotet, но его отключили в начале этого года. Теперь же злоумышленники нашли новый способ заражения этим троянцем», — сказал эксперт по кибербезопасности Антон Кузьменко.

Специалисты призвали пользователей следовать простым правилам, чтобы не допустить заражения своих компьютеров и гаджетов: не переходить по ссылкам в спам-сообщениях и не открывать прикрепленные документы. Все приложения онлайн-банкинга перевести на многофакторную аутентификацию. Регулярно обновлять операционную систему и все приложения. Для открытия сайта использовать защитные программы, чтобы не допустить кражи данных.