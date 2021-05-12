Казанский стрелок, расстрелявший 11 мая в школе детей и учителей, не состоял никогда на учете в полиции или социальных службах. Его семья считалась благополучной.

Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

«Ни на каком учете он не состоял нигде — ни семья как неблагополучная, ни сам он ни в полиции, ни в комиссии по делам несовершеннолетних не привлекался», — сообщила Волынец.

Она отметила, что они пока так и не смогли выйти на связь с родителями нападавшего. По месту учебы стрелка охарактеризовали как спокойного, вежливого и достаточно уравновешенного студента.

Омбудсмен также отметила, что не располагает информацией о том, что юноша был отстраненным и нелюдимым подростком.

Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в казанской гимназии № 175, погибли девять человек, в том числе семь детей. Стрельбу устроил 19-летний Ильназ Галявиев. Во время допроса он признался, что чувствует себя Богом. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).