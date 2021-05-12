Учительница рассказала о прошлом напавшего на школу в Казани

Во время учебы в казанской школе № 175 Ильназ Галявиев был спокойным подростком. Так отозвалась о парне, устроившем стрельбу в учебном заведении, его бывшая классная руководительница Альфия Мустафина.

По словам женщины, она была классной руководительницей Галявиева в течение четырех месяцев в 2017 году.

«Я удивлена. Он был спокойный, положительный мальчик. Все было нормально. Учился на „четыре“ и „три“. Хорошистом был, после девятого класса он поступил в техникум, вроде на программиста», — рассказала она РЕН ТВ.

Мустафина добавила, что парень не общался с шумными компаниями и сам был тихим. Во время нападения на школу учительница заперлась вместе со школьниками в одном из кабинетов. После начала второго урока директор объявила по громкой связи, что педагоги должны закрыть двери на ключ.

«Потом мы услышали взрыв. Сидим, боимся. Смотрим в окно — там уже скорые, все бегают, невозможно описать, что там происходит. Сидим, опять взрыв. Потом через некоторое время стук в дверь с требованием открыть. Мы не открыли», — поделилась женщина.

Вместе с Мустафиной в школе работает ее муж. После стрельбы она узнала, что супруга ранили в голову и живот. Врачи проводили операцию мужчине пять с половиной часов.

Огонь по детям и взрослым открыли в казанской школе № 175 утром 11 мая. Стрелком оказался 19-летний выпускник этого учебного заведения. Его жертвами стали двое взрослых и семеро детей. В больницу после нападения отправили 21 человека. Сейчас следователи расследуют дело о массовом убийстве.