СМИ восстановили хронологию атаки стрелка на школу в Казани

Парень, напавший на школу №175 в Казани, начал обстреливать здание, еще находясь на улице, утверждает Telegram-канал Baza. Первой жертвой стал сотрудник гимназии Мулланур Мустафин, который вышел наружу, чтобы проверить, что происходит.

Находившиеся внутри ученики сначала не могли даже подумать, что кто-то возле школы открыл огонь. Предположили, что это что-то взорвалось, сообщил Telegram-канал Baza. Тем временем вооруженный юноша в маске с ружьем зашел в здание.

Вахтерша успела укрыться под столом. В противном случае, скорее всего, она был стала его второй жертвой. Источник ТАСС сообщил, что стрельба началась в 09:20, а сигнал с тревожной кнопки поступил через пять минут.

Вторым человеком на пути стрелка стала учительница начальных классов Венера Айзатова. А потом он начал ходить по коридору первого этажа и пытаться заглядывать в классы. Но преподаватели успели закрыться в кабинетах, получив сообщения в общем школьном чате.

Попасть преступник смог только в кабинет 8 «А» класса. Еще одним открытым кабинетом был класс английского. Находившаяся там преподавательница Эльвира Игнатьева получила смертельные ранения.

По данным Telegram-канала «112», первое сообщение о ЧП в школе поступило в экстренные службы около 09:18. Мужчина рассказал, что в гимназии слышна стрельба. Примерно в то же время об этом сообщил другой местный житель.

Всего за 10 минут на номер «112» позвонили 16 человек. Все они сообщили о взрывах, стрельбе и пострадавших в школе. Помимо очевидцев по этому же номеру обратилось несколько родителей учеников этой гимназии.

В течение 20 минут люди не переставали звонить, чтобы сообщить о происшествии. Стрелок успел убить и смертельно ранить девять человек. Полиция, как рассказывают очевидцы, приехала к школе примерно через пять-семь минут после начала стрельбы. При появлении правоохранителей нападавший сам вышел из здания и сдался.

По факту случившегося возбуждено дело о массовом убийстве. Стрелком оказался 19-летний выпускник этой гимназии. Все характеризовали его как тихого и спокойного парня. Примерно за две недели до бойни он получил разрешение на оружие. В маске и с ружьем беспрепятственно пришел к школе и начал убивать людей. Никто из прохожих не остановил его.