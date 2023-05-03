Эксклюзив 03 мая 2023, 16:31 «Ходил с молотком по школе». Знакомый подозреваемого в убийстве школьницы под Петербургом рассказал о подростке Источник «360»: подозреваемый в убийстве девочки в Петербурге ходил по школе с молотком

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Подозреваемый в убийстве 13-летней девочки в Санкт-Петербурге был нормальным, но ходил по школе с молотком. Об этом «360» рассказал знакомый подростка.

По его словам, фигурант дела ходил по школе с другом и почти со всеми здоровался. Парень близко не общался с подозреваемым. Они пересекались всего несколько раз, поэтому собеседник «360» даже не знал, что тот вел стримы.

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«Я не помню, откуда я его знаю, а так где-то просто пересеклись, просто здоровались. Если честно, он не был для меня хорошим собеседником, Я часто его встречал на улице, у него вроде даже девушка была», — пояснил собеседник.

Он не старался завести общение с подозреваемым. Но здоровался всегда, когда они замечали друг друга. В школе фигурант дела вел себя вызывающе и не совсем адекватно.

«Например, бывало, с молотком по школе ходил, типа если что не так мог и пригрозить, но не знаю, по приколу или по шутке он так делал», — добавил собеседник.

Убийство 13-летней девочки произошло днем 30 апреля под Петербургом. Правоохранители задержали двух подростков по подозрению в совершении преступления. Ими оказались 16-летний парень и его 15-летняя знакомая. В распоряжении «360» оказались кадры с места преступления. По данным следствия, подростки пошли на убийство ради самоутверждения, особых мотивов у них не было. Парень интересовался оккультизмом, а также ходил на прием к психологу. В процессе следственных действий он признался в убийстве девочки.